بعد التصعيد الأخير.. غانتس يُوجه رسالة تهديد لحركة (حماس) وسكان القطاع.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال ال‘سرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي، شن الليلة، هجوماً قوياً وكبيراً على قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق الصاروخ على عسقلان".
وأضاف غانتس، خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "إن الثمن مقابل أي إطلاق للصواريخ، سيستمر في الارتفاع، ولن يكون هناك تخفيضات بسبب (كورونا) في هذه المنطقة".
وتابع بقوله: "نحن نعيش مع مجموعة واسعة جدًا من الخطط العملياتية، لحماية مستوطني غلاف غزة، وإذا استمرت عمليات إطلاق الصواريخ، فإن (حماس) وسكان غزة، سيلتقون بهذه الخطط قريباً، وأنصحهم بعدم القيام بذلك".
قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال ال‘سرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي، شن الليلة، هجوماً قوياً وكبيراً على قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق الصاروخ على عسقلان".
وأضاف غانتس، خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "إن الثمن مقابل أي إطلاق للصواريخ، سيستمر في الارتفاع، ولن يكون هناك تخفيضات بسبب (كورونا) في هذه المنطقة".
وتابع بقوله: "نحن نعيش مع مجموعة واسعة جدًا من الخطط العملياتية، لحماية مستوطني غلاف غزة، وإذا استمرت عمليات إطلاق الصواريخ، فإن (حماس) وسكان غزة، سيلتقون بهذه الخطط قريباً، وأنصحهم بعدم القيام بذلك".
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