بعد التصعيد الأخير.. غانتس يُوجه رسالة تهديد لحركة (حماس) وسكان القطاع.. ماذا قال؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال ال‘سرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي، شن الليلة، هجوماً قوياً وكبيراً على قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق الصاروخ على عسقلان".



وأضاف غانتس، خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "إن الثمن مقابل أي إطلاق للصواريخ، سيستمر في الارتفاع، ولن يكون هناك تخفيضات بسبب (كورونا) في هذه المنطقة".



وتابع بقوله: "نحن نعيش مع مجموعة واسعة جدًا من الخطط العملياتية، لحماية مستوطني غلاف غزة، وإذا استمرت عمليات إطلاق الصواريخ، فإن (حماس) وسكان غزة، سيلتقون بهذه الخطط قريباً، وأنصحهم بعدم القيام بذلك".