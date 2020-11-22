وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي، اليوم الأحد، شاب يبلغ من العمر (22 عاماً) من سكان بلدة عزون شرق قلقيلية، إثر صعقة كهربائية، أصيب بها أثناء عمله بورشة عمل بناء في بلدة الفندق شرقاً.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، أن شاباً دخل قسم الطوارئ في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، بحالة حرجة جداً، إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء عمله، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأفاد بأن الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقاً بالحادث، للوقوف على ملابساته.