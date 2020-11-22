دولي

بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل

بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن هناك دولًا عربية أخرى، ستنضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وستواصل واشنطن جهودها لإحلال السلام في المنطقة، درءاً لخطر إيران في الشرق الأوسط.

وقال في مقابلة مع قناة (العربية): "أنا على ثقة تامة من أن الدول الأخرى، ستنضم إلى ما فعله الإماراتيون والبحرينيون والسودانيون، وبالتالي يتم الاعتراف بالمكانة الصحيحة لإسرائيل بين الدول"، منوهاً إلى أنهم "سيفعلون ذلك لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لأمتهم، بسبب الرخاء المتزايد والأمن لبلدهم".

وأكد أن الولايات المتحدة، تود أن يتعامل الفلسطينيون مع إسرائيل، مستدركاً؛ لكن قيادتهم رفضت خطاب الرئيس ترامب رؤية للسلام.

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