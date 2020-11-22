حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية رحبت بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية، ترحب بدعوة الرباعية الدولية، باستئناف مفاوضات السلام، تحت رعايتها، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.



جاء ذلك، لدى إطلاع الشيخ، القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وملف المصالحة الفلسطينية.



من جانبه، ثمن القنصل البريطاني العام، قرار القيادة الفلسطينية، استلام أموال المقاصة.