الكشف عن تفاصيل هروب سجناء (بعبدا) في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مصادر أمنية لبنانية، اليوم الأحد، تفاصيل فرار عشرات السجناء من سجن (بعبدا)، قبل أن تتمكّن قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على عدد منهم، فيما توفي 5 في حادث سير أثناء فرارهم، في وقت تلاحق فيه قوى الأمن بقية الفارين لإعادة توقيفهم.



ووفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن مصادرها، فإنّه وأثناء فتح عامل التنظيفات باب زنزانة بهدف تنظيفها، صباح أمس، قام 69 سجيناً في نظارة مخفر قصر عدل بعبدا بمهاجمته، ومهاجمة عدد من عناصر قوى الأمن، وبعد السيطرة عليهم، تمكّن السجناء من الهروب، وأوضح المصدر أنّ الفارين معظمهم من الجنسية اللبنانية، ولكن بينهم أيضاً سوريون وعراقيون.



وأوضحت الصحيفة، أن الفارين هم من السجناء الموقوفين، أي الذين لم يحاكموا بعد، وأنّ تهم بعضهم تتعلّق بجرائم خطيرة، وبعضهم الآخر بجنح، ولكن ليس بينهم من هو متهم بجرائم تتعلّق بالإرهاب.



وأكدت المصادر، أنّه لا يوجد أي جرحى أو إصابات في صفوف السجناء داخل النظارة، إذ لم يحصل أي اشتباك، موضحاً أنّ الإصابات، اقتصرت على عامل التنظيفات الأجنبي الجنسيّة، وعسكريين تلقيا علاجهما.