الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة

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رام الله - دنيا الوطن

انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من معاهدة الأجواء المفتوحة، بعد مرور 6 أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خروج بلاده من الاتفاقية.



ووفق موقع (روسيا اليوم) يمكن لأي بلد، أن ينسحب من المعاهدة بعد 6 أشهر من الإخطار الرسمي للشركاء، وهو ما فعله ترامب في 21 أيار/ مايو المنصرم بإعلانه الانسحاب.



وقال رئيس مركز الأمن الدولي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي أرباتوف، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة "كان متوقعاً، ومن المهم لروسيا أن تحافظ على هذه الاتفاقية بمشاركة الدول الأوروبية".



وأوضح، وفق ما نقلت عنه وكالة (إنترفاكس) أنه "إذا كان ترامب لا يريد المشاركة في هذه المعاهدة، فالله معه، هذه المعاهدة تتعلق في المقام الأول بأوروبا، يجب على روسيا، والدول الأوروبية الأخرى، احترام هذه المعاهدة، ودعمها، حتى لا تتفاقم التوترات العسكرية في القارة".



وأضاف: "أعتقد أن روسيا، اتخذت موقفاً حكيماً بعد أن قالت سابقاً، إنها ستبقى طرفاً في المعاهدة، حتى لو انسحبت منها الولايات المتحدة، هذه ليست معاهدة ثنائية، فهي تشمل 34 دولة".