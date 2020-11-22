الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، وداهمت منزل أمين سر حركة (فتح) في المخيم ياسر أبو شرار.



وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، منزل أبو شرار، وفتشته وعاثت خراباً في محتوياته.



وأندلعت مواجهات في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.