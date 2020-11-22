أبو ظريفة: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: "إن التصعيد الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، إرهاب منظم، تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة".
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: "إن التصعيد الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، إرهاب منظم، تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة".
وأضاف أبو ظريفة" ان مواجهة هذه السياسة العدوانية للاحتلال، تتطلب التسريع بتشكيل القيادة الوطنية الواحدة، واستنهاض المقاومة الشعبية، وتوسيع دائرة المقاطعة، ونقل القضية الفلسطينية للمحافل الدولية".
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