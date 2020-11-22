البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شن الجيش التابع لجبهة البوليساريو، هجمات جديدة، استهدفت مواقع تمركز للقوات المغربية خلف "جدار العار".



ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فقد أكدت وزارة الدفاع التابعة لجبهة البوليساريو، ضرب قواتها مواقع تمركز للجيش المغربي في قطاع آمغالا ليومين متتالين.



وأضاف البوليساريو، أن قوات الجيش الصحراوي، نفذت هجمات مركزة على قواعد الجيش المغربي بمنطقة أغزالة لخشيبي بقطاع السمارة، إضافة إلى قصف على موقع للقوات المغربية في منطقة فدرة أبروك وفدرة المرس بقطاع حوزة.



وذكر، أن الهجمات لا تزال مستمرة، "مخلفة أضراراً مادية وبشرية على طول جدار العار"، في إشارة إلى جدار رملي أتم المغرب إنشاءه مؤخراً في منطقة عازلة، تراقبها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.