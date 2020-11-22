طهران تنفي مقتل إيرانيين من فيلق القدس بغارة إسرائيلية على سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

نفت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، صحة التقارير، التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من فيلق القدس، خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.



ووفق قناة (العالم)، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "لا نؤكد مقتل مقاتلين من فيلق القدس في الغارة الإسرائيلية على سوريا، وإسرائيل تدرك أن زمن اضرب واضرب قد ولى، لذا فهي تتحرك بحذر، ولا علاج لطبيعتها العدوانية سوى عن طريق المقاومة في كافة الجبهات".



وأشار خطيب زادة إلى أن حضور إيران في سوريا استشاري، محذراً من أن "من يريد الإخلال به، سيتلقى رداً حازماً".