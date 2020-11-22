الاحتلال يُداهم خربة يرزا في الأغوار ويُصور مساكن المواطنين





وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية، التي تقع على خزان ضخم من المياه.



وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية، وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.



وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خربة يرزا بالأغوار الشمالية، وشرعت بتصوير مساكن المواطنين.وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال، داهمت الخربة، وشرعت بتصوير المساكن، وكانت جيبات الاحتلال في وقت سابق من صباح اليوم، قد داهمت منطقتي حمصة الفوقا وسهل أم القبا التابع لوادي المالح وغادرتهما"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.