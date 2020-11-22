عربي

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة التحقيق في اختفاء أشخاص، التي شكلتها النيابة العامة السودانية، نبش المقابر الجماعية، وتشريح وإعادة تشريح الجثامين؛ لتحديد هويتها، وأسباب الوفاة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن اللجنة وبعد الإطلاع على التقارير والمستندات، وأقوال الشهود، قررت نبش جميع المقابر الجماعية، وتشريح وإعادة تشريح الجثامين.

وأعلنت اللجنة أن إجراءات النبش ستتم وفقاً لهذه التوجيهات:

1- تؤخذ عينات من الرفاة البشرية أصلية واحتياطية والسمات الإشعاعية والأنثروبولوجية الطبيعية لفحص البصمة الوراثية، وترسل للإدارة العامة للأدلة الجنائية.

2- يتم تحديد أسباب الوفاة وعمر المتوفى وتاريخ الوفاة.

3- تؤخذ صورة فوتوغرافية للجثة، وتوثق الأدلة والقرائن وأدلة التعرف، ويؤخذ مقياس للعينة، وفق معايير اللجنة الدولية للمفقودين.

4- يؤخذ في الاعتبار أخذ حجم كاف العينات وكفاية المواد البيولوجية المتبقية والسمات الطبية.

5- تخصص لكل مجهول هوية أرقام تعريفية للعينة ترتبط بالجثة وترتبط بجميع الأدلة الخاصة بها.

6- تؤخذ الصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن أو أدلة للتعرف على الجثة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تحقيق سودانية، العثور على مقبرة جماعية في الخرطوم لمفقودين تم قتلهم، ودفن جثامينهم بصورة تخالف المبادئ الإنسانية والكرامة.

وقال رئيس لجنة التحقيق، الطيب العباسي: إن اللجنة التي تشكلت بعد حادثة فض اعتصام القيادة العام بالخرطوم، عثرت على مقبرة تم تعديل تربتها لتكون مستوية مع الأرض، لإخفاء أدلة تشير إلى أن هناك أشخاصاً دفنوا فيها.

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل هروب سجناء (بعبدا) في لبنان

الكشف عن تفاصيل هروب سجناء (بعبدا) في لبنان

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)

وزير أردني: نحتاج لإعادة تنظيم موضوع السلاح

وزير أردني: نحتاج لإعادة تنظيم موضوع السلاح

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان

أبو ظريفة: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال

أبو ظريفة: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال

سلطة الأراضي: الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين والمهجرين قسرياً من القدس

سلطة الأراضي: الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين والمهجرين قسرياً من القدس

الاحتلال يُداهم خربة يرزا في الأغوار ويُصور مساكن المواطنين

الاحتلال يُداهم خربة يرزا في الأغوار ويُصور مساكن المواطنين

أشرف جمعة: إدارة بايدن لن تغرد خارج سرب السياسة الأمريكية

أشرف جمعة: إدارة بايدن لن تغرد خارج سرب السياسة الأمريكية

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

منوعات

&#34;انتي الأخيرة&#34;..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

"انتي الأخيرة"..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: كريم عبد العزيز&#34;اتربيت بالشبشب&#34;..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: كريم عبد العزيز"اتربيت بالشبشب"..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

أحمد حلمي يسخر من زوجته..&#34;وبقيت لبانة على كل لسان&#34;

أحمد حلمي يسخر من زوجته.."وبقيت لبانة على كل لسان"

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

بهاء سلطان من لقب &#34;مولانا&#34; إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

بهاء سلطان من لقب "مولانا" إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

عربي

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر