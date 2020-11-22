أشرف جمعة: إدارة بايدن لن تغرد خارج سرب السياسة الأمريكية





رام الله - دنيا الوطنقال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أشرف جمعة: "أثبتت العقود السبعة الأخيرة، انحياز كافة الإدارات الأمريكية بكافة مسمياتها ديمقراطية كانت أو جمهورية لإسرائيل، وترجيح كفتها في كل المواقف، التي اشتد فيها الصراع على كافة الأصعدة، سواء الدبلوماسية أو العسكرية وخلافه".وأضاف جمعة على حسابه الخاص على (فيسبوك): "ومن هنا يمكن القول: إن إدارة بايدن لن تغرد خارج سرب السياسة الأمريكية العامة، ولن تختلف كثيراً عن سياسة ترامب، الذي كان يتعامل بقفاز حديدي، وهي ستكون بقفاز حريري".