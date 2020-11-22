دولي

(مودرنا) تسعى لبيع لقاحها ضد (كورونا) بـ 25 إلى 37 دولاراً للجرعة

(مودرنا) تسعى لبيع لقاحها ضد (كورونا) بـ 25 إلى 37 دولاراً للجرعة
رام الله - دنيا الوطن
تسعى شركة (مودرنا) الأمريكية، لبيع لقاحها ضد فيروس (كورونا) بما يتراوح بين 25 و37 دولاراً للجرعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (مودرنا) ستيفان بانسل في تصريح لصحيفة (فيلت أم سونتاغ) الألمانية: "هذا سعر عادل عندما تفكر في ارتفاع تكاليف النظام الصحي، إذا أصيب شخص بفيروس كورونا، لسنا مهتمين بأقصى ربح". 

وكانت شركة (مودرنا) الأمريكية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن فعالية لقاحها ضد فيروس (كورونا) أثبت حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية نجاعته بنسبة 94.5%.

وقالت الشركة المصنعة للقاح: إن هذه النتيجة أكدتها بعد أن تم تطعيم 95 شخصاً بهذا اللقاح، أصيب منهم 5 فقط، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للاختبار، تلقوا جرعتين متباعدتين بـ 28 يوماً.

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