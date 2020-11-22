الصحة بغزة: ثلاث وفيات و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2849 عينة.



وأكدت الصحة في موجز التقرير اليومي، ارتفاع إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس منذ آذار/ مارس الماضي إلى 65 حالة وفاة.



وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس إلى 14768 إصابة، منها 5517 حالة نشطة حالياً.



فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 231 حالة، والحالات الخطيرة 79 حالة.