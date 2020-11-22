الصحة بغزة: ثلاث وفيات و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2849 عينة.
وأكدت الصحة في موجز التقرير اليومي، ارتفاع إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس منذ آذار/ مارس الماضي إلى 65 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس إلى 14768 إصابة، منها 5517 حالة نشطة حالياً.
فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 231 حالة، والحالات الخطيرة 79 حالة.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2849 عينة.
وأكدت الصحة في موجز التقرير اليومي، ارتفاع إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس منذ آذار/ مارس الماضي إلى 65 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس إلى 14768 إصابة، منها 5517 حالة نشطة حالياً.
فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 231 حالة، والحالات الخطيرة 79 حالة.
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