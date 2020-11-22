شؤون فلسطينية

الباحث المقدسي عمرو يتجرع ألم الإبعاد المتصاعد بحق المقدسيين

الباحث المقدسي عمرو يتجرع ألم الإبعاد المتصاعد بحق المقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى، الباحث أ. رضوان عمرو، معقبًا على قرار إبعاده عن الأقصى.

وقال عمرو: "144 ألف متر مربع مساحة المسجد لا تجد فيها مكاناً لجبهتك للسجود فيها، بقرار من ضابط في شرطة الاحتلال، لأنه لا يعجبه وجود فلان أو علان في المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح، أن بيته يطل على المسجد الأقصى المبارك، يرى من خلال نوافذه قبة الصخرة والمصلى القبلي والمرواني والمآذن والحوائط وكل تفاصيله، ويسمع الأذان في كل الصلوات، لكنه لا يستطيع الاقتراب من أية بوابة من بواباته.

ولفت إلى أن سوائب المستوطنين، يصولون ويجولون في باحات المسجد الأقصى، وبحراسة قوات الاحتلال، وبقوة السلاح.

وأضاف: "ستة أشهر.. 180 يوماً، خمس صلوات يومياً، و30 يوماً من رمضان ستأتي، سأكون فيها مثلي مثل عشرات بل مئات المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، مثلي مثل الآلاف والملايين من أبناء هذه الأمة، الذين حرموا من بركة الصلاة في المسجد الأقصى".

وختم عمرو حديثه: "إذا كان هناك قرار بإبعاد أفراد، فإن الله قرر عودة الجميع إلى المسجد الأقصى، سنعود مهللين مكبرين فاتحين وليصنعوا ما يشاؤون".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت الأربعاء الماضي الباحث رضوان عمرو، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، بعد استدعائه للتحقيق.

وجاء إبعاد عمرو، بعد اعتقاله من منزله بعدة أيام صادر خلالها الاحتلال مقتنياته الشخصية، وروع أطفاله، وأخضعه للتحقيق ليلة كاملة، وأطلق سراحه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، والعودة لاستلام قرار الإبعاد النهائي.

ويأتي إبعاد المقدسي عمرو، ضمن هجمة إسرائيلية، تصاعدت في الآونة الأخيرة، باستهداف موظفي المسجد الأقصى المبارك، وخاصة التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية والحراس.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال، وزير شؤون القدس المحتلة السابق، المهندس خالد أبو عرفة، بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابراتها، كما وأبعدت الشيخ عصام عميرة عن الأقصى، وأبعدت نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات عن البلدة القديمة المسجد الأقصى، وكل الطرق المؤدية إليه، لمدة 6 أشهر.

ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

ويواجه المقدسيون الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.
 
ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأبعدت قوات الاحتلال (14) مواطناً عن أماكن سكنهم، وعن المسجد الأقصى، بينهم نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، وموظف في دائرة الأوقاف الإسلامية، وحراس في المسجد.

أخبار ذات صلة

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الشؤون المدنية: عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة اعتباراً من يوم غد الاثنين

الشؤون المدنية: عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة اعتباراً من يوم غد الاثنين

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس

جيش الاحتلال يفتح تحقيقات: دبابة تُطلق قذائف بدون إذن.. والقبة الحديدية لا تعمل

جيش الاحتلال يفتح تحقيقات: دبابة تُطلق قذائف بدون إذن.. والقبة الحديدية لا تعمل

حنا عيسى: المستوطنات نواة لانقضاض إسرائيل على هوية القدس العربية

حنا عيسى: المستوطنات نواة لانقضاض إسرائيل على هوية القدس العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

الباحث المقدسي عمرو يتجرع ألم الإبعاد المتصاعد بحق المقدسيين

الباحث المقدسي عمرو يتجرع ألم الإبعاد المتصاعد بحق المقدسيين

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس

حنا عيسى: المستوطنات نواة لانقضاض إسرائيل على هوية القدس العربية

حنا عيسى: المستوطنات نواة لانقضاض إسرائيل على هوية القدس العربية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: كريم عبد العزيز&#34;اتربيت بالشبشب&#34;..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: كريم عبد العزيز"اتربيت بالشبشب"..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

أحمد حلمي يسخر من زوجته..&#34;وبقيت لبانة على كل لسان&#34;

أحمد حلمي يسخر من زوجته.."وبقيت لبانة على كل لسان"

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

بهاء سلطان من لقب &#34;مولانا&#34; إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

بهاء سلطان من لقب "مولانا" إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

ياسمين عبد العزيز تفوز بلقب نجمة العرب 2020

ياسمين عبد العزيز تفوز بلقب نجمة العرب 2020

عربي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)