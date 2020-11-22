الشؤون المدنية: عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة اعتباراً من يوم غد الاثنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، صباح اليوم الأحد: إنه اعتباراً من يوم غد الاثنين، ستعود كافة مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل كالمعتاد؛ لمتابعة قضايا المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.



ودعت الهيئة في بيانها، المواطنين أن كل من له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن، عليه التوجه لهذه المكاتب "الارتباط الفلسطيني" التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية، والمنتشرة في كافة محافظات الوطن، وتقديم المستندات اللازمة.



كما ودعت الهيئة المواطنين، لعدم التوجه إلى مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية، وعدم التعامل مع صفحة المنسق، وستكون مكاتب ومديريات الهيئة في خدمتكم على مدار الساعة، وسنوافيكم بأي جديد من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشؤون المدنية، وعبر وسائل الإعلام المختلفة.