شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، الشاب خليل عبد الله أبو داود، أثناء مروره بحاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أبو داود، بعد أن أوقفت المركبة التي يستقلها.

ولفتت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال، شددت الليلة الماضية، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المقامة حول نابلس.

وأوضحت المصادر، أن حاجزي حوارة وييت فوريك في نابلس شهدا إجراءات عسكرية مشددة.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، تعيق حركة المواطنين، وتنغص حياة المسافرين عبرها.

وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد، يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت أكثر من (16) منزلًا.

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