هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

ضربت، صباح اليوم الأحد، هزة أرضية، بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس (ريختر)، ولاية سكيكدة، شمال شرق الجزائر.



ووفق موقع صحيفة (البلاد)، فإن "مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء"، سجّل الهزة على الساعة 4:53 صباحاً بالتوقيت المحلي (3:53 بتوقيت غرينتش)، ولم تصدر أي معطيات رسمية، حول ما إذا كانت الهزة، قد تسببت في خسائر بشرية أو مادية.