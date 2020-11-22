عربي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
ضربت، صباح اليوم الأحد، هزة أرضية، بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس (ريختر)، ولاية سكيكدة، شمال شرق الجزائر.

ووفق موقع صحيفة (البلاد)، فإن "مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء"، سجّل الهزة على الساعة 4:53 صباحاً بالتوقيت المحلي (3:53 بتوقيت غرينتش)، ولم تصدر أي معطيات رسمية، حول ما إذا كانت الهزة، قد تسببت في خسائر بشرية أو مادية.

أخبار ذات صلة

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)

وزير أردني: نحتاج لإعادة تنظيم موضوع السلاح

وزير أردني: نحتاج لإعادة تنظيم موضوع السلاح

الجزائر تواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الجزائر تواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

السعودية: لا نرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة بالولايات المتحدة

السعودية: لا نرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة بالولايات المتحدة

الأردن يُسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يُسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الصحة السورية: ازدياد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا)

الصحة السورية: ازدياد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

عصام يوسف: إدارة ترامب تُواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها الأخيرة في السلطة

الباحث المقدسي عمرو يتجرع ألم الإبعاد المتصاعد بحق المقدسيين

الباحث المقدسي عمرو يتجرع ألم الإبعاد المتصاعد بحق المقدسيين

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب نابلس

حنا عيسى: المستوطنات نواة لانقضاض إسرائيل على هوية القدس العربية

حنا عيسى: المستوطنات نواة لانقضاض إسرائيل على هوية القدس العربية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

فيديو: طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

فيديو: طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

منوعات

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: كريم عبد العزيز&#34;اتربيت بالشبشب&#34;..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: كريم عبد العزيز"اتربيت بالشبشب"..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

أحمد حلمي يسخر من زوجته..&#34;وبقيت لبانة على كل لسان&#34;

أحمد حلمي يسخر من زوجته.."وبقيت لبانة على كل لسان"

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

بهاء سلطان من لقب &#34;مولانا&#34; إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

بهاء سلطان من لقب "مولانا" إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

ياسمين عبد العزيز تفوز بلقب نجمة العرب 2020

ياسمين عبد العزيز تفوز بلقب نجمة العرب 2020

عربي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

هجوم يودي بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ضابطان شمالي العراق

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)