جيش الاحتلال يفتح تحقيقات: دبابة تُطلق قذائف بدون إذن.. والقبة الحديدية لا تعمل

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رام الله - دنيا الوطن

فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحقيقًا في حادثتين منفصلتين وقعتا الليلة الماضية، مع إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان.



وقال موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه بعد وقت قصير من سقوط الصاروخ على عسقلان الليلة الماضية، سارعت قوة في إحدى الدبابات على حدود قطاع غزة، بإطلاق قذيفة على موقع لـ (حماس) دون إذن من قيادة الجيش، حيث أفاد المتحدث بعدم بدء الهجمات، الجيش فتح تحقيقاً في الحادث.



وبحسب المراسلين العسكريين الإسرائيليين، فإن الجيش، قرر فتح تحقيق آخر، يتعلق بعدم تفعيل القبة الحديدية لحظة إطلاق الصاروخ، وهو الأمر ذاته الذي فشل الأسبوع الماضي، عند إطلاق أول صاروخ تجاه أسدود.