ولاية بنسلفانيا تصفع ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

رفض قاض اتحادي أميركي في ولاية بنسلفانيا، الدعوى القضائية التي تقدمت بها حملة الرئيس دونالد ترامب، بمنع التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية.



ووفق شبكة (سي إن إن)، فإن القاضي ماثيو بران، رفض الدعوى التي طالبت باستبعاد ملايين الأصوات، التي تمت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.



وأكدت الشبكة، أنه "بهذا القرار يفقد ترامب فرصته نهائياً بوقف تصديق النتائج في بنسلفانيا، التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن بفارق أكثر من 80 ألف صوت".