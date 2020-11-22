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مطالبات فلسطينية لـ"بايدن" بتعديل قرارات صدرت عن إدارة ترامب

مطالبات فلسطينية لـ"بايدن" بتعديل قرارات صدرت عن إدارة ترامب
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قررت مؤسسات فلسطينية وعربية وأميركية مناصرة للقضية الفلسطينية، تقديم طلب لفريق إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لتعديل القرارات، التي صدرت عن إدارة ترامب، بحق الفلسطينيين.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) فقد قال الناشط في الساحة الأميركية يسار دحبور: إن هذه المؤسسات ستقدم مطالبات نهاية الشهر الحالي، بتعديل قرار إدارة ترامب المتعلق بتغيير مكان الولادة للفلسطينيين بـ"دولة إسرائيل"، وقرار آخر حول تعديل مكان الإنتاج للبضائع المنتجة في المستوطنات، وجميع الأماكن التي تسيطر عليها دولة الاحتلال بـ"صنع في إسرائيل"، والفصل ما بين المنتجات المصدرة من الضفة وغزة إلى الولايات المتحدة.

وذكر دحبور، "مطالبتنا للإدارة القادمة بتصحيح هذا القرار، لأنه مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية، باعتبارها أراضٍ محتلة، وما يمثله ذلك من غطاء دولي لجرائم حرب من قبل دولة الاحتلال، التي تستغل هذه المناطق اقتصادياً".

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