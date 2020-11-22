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كورونا عالمياً: نحو مليون و387 ألف وفاة و58 مليوناً و495 ألف إصابة

كورونا عالمياً: نحو مليون و387 ألف وفاة و58 مليوناً و495 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و387 ألف وفاة، فيما اقتربت حصيلة المصابين من 58 مليوناً و495 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 40 مليوناً و468 ألف مريض.

ووفق وكالة (رويترز) فإنه تواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً محدوداً مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات، حيث سجلت 581 ألفاً و609 إصابات جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,922 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,460 وفاة)، والمكسيك (719 وفاة)، وإيطاليا (692 وفاة)، وبولندا (574 وفاة)، والهند (499 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً، التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (172,839 إصابة)، والهند (45,295 اصابة)، وإيطاليا (34,767 إصابة)، والبرازيل (32,622 إصابة)، وروسيا (24,822 إصابة).

وتتصدر أمريكا، دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (261,790 وفاة)، والبرازيل (169,016 وفاة)، والهند (133,263 وفاة)، والمكسيك (101,373 وفاة)، وبريطانيا (54,626 وفاة).

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