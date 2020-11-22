حنا عيسى: المستوطنات نواة لانقضاض إسرائيل على هوية القدس العربية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إن مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الرامية إلى إدامة إحتلالها لمدينة القدس يعتبر خرقاً للقانون الدولي، فهي تسعى لتغيير وضع المدينة المقدسة وتكوينها السكاني وتهدد وجود المسجد الأقصى منخلال الحفريات التي تجريها حوله وتحته بإقامتها لمنشآت إسرائيلية جديدة لتكون نواة لتحرك المتطرفين الإسرائيليين وإنقضاضها على هوية القدس العربية".



وأضاف عيسى "تهدف جميع هذه المحاولات إلى التضييق على المقدسيين في البلدة القديمة ودفعهم أو إجبارهم على الرحيل وزرع القدس بمزيد من البؤر الاستيطانية على طريق فرض السيطرة الكاملة على القدس".



وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس والتي تعتبر انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949ولقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس أولاً، ولما تشكله هذه الأعمال من تهديد مباشر للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس ومن مخاطر على القيمة العالمية ثقافياً ودينياً لمدينة القدس ثانياً، واستمرار إسرائيل في تخريب التراث الثقافي والديني لمدينة القدس، يشير بكل وضوح إلى استمرار إسرائيل في تصعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتحدي المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ثالثاً، كما أن إحاطة إسرائيل مدينة القدس بمزيد من المستوطنات وهدم المنازل ومصادرتها فيها يكشف بصورة صارخة النوايا الإسرائيلية الحقيقية في ضم القدس وابتلاع أراضٍ فلسطينية أخرى رابعا".



وشدد عيسى على المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي مطالب باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإلزام السلطات الاحتلالية الإسرائيلية بوقف هذه الأعمال الخطيرة لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي، ومن عقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، كما وإرغام إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية وفق القانون الدولي، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق أحكامها على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967 بما في ذلك مدينة القدس الشرقية".