حماس تُعقّب على قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة فجر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة (حماس) على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف عددًا من مواقع المقاومة في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن "القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم، وترويع الآمنين، يأتي في سياق عدوان إسرائيلي متواصل ولا يتوقف على شعبنا الفلسطيني".
وأضاف قاسم: "هذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، محاولة غبية لحسم الصراع لصالح المحتل، وهو ما لن يحدث؛ لأن شعبنا سيواصل نضاله، حتى استرداد كامل حقوقه بالأرض والمقدسات".
عقبت حركة (حماس) على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف عددًا من مواقع المقاومة في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن "القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم، وترويع الآمنين، يأتي في سياق عدوان إسرائيلي متواصل ولا يتوقف على شعبنا الفلسطيني".
وأضاف قاسم: "هذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، محاولة غبية لحسم الصراع لصالح المحتل، وهو ما لن يحدث؛ لأن شعبنا سيواصل نضاله، حتى استرداد كامل حقوقه بالأرض والمقدسات".
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