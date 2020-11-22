شؤون فلسطينية

حماس تُعقّب على قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة فجر اليوم

حماس تُعقّب على قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة فجر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة (حماس) على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف عددًا من مواقع المقاومة في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن "القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم، وترويع الآمنين، يأتي في سياق عدوان إسرائيلي متواصل ولا يتوقف على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف قاسم: "هذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، محاولة غبية لحسم الصراع لصالح المحتل، وهو ما لن يحدث؛ لأن شعبنا سيواصل نضاله، حتى استرداد كامل حقوقه بالأرض والمقدسات".

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