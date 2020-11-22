جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورة تُحاكي حربًا في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناورة كبيرة في الجنوب ومستوطنات غلاف غزة، لمدة ثلاثة أيام.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بدأ اليوم تمرين عسكري لتحسين حالة الجهوزية والاستعداد في القيادة الجنوبية العسكرية لسيناريوهات التصعيد في قطاع غزة، وذلك بمشاركة قوات في الخدمة النظامية والاحتياط، يستمر حتى الأربعاء".



وأضاف: "في إطار التمرين يبدأ اليوم، امتحان رئيس الأركان لفحص الجاهزية، وذلك بشكل مفاجئ، بهدف فحص جاهزية فرقة غزة لأعمال دفاعية متعددة الأبعاد، وللتعامل مع سيناريوهات متنوعة".



وذكر أنه ستتعامل فرقة غزة خلال التمرين مع سيناريوهات مفاجئة، بتعاون مع الأذرع العسكرية المختلفة، والأجهزة الأمنية المتنوعة، كما ستشهد المنطقة تحركات نشطة للمركبات العسكرية والقطع الجوية.



ووفق موقع (حدشوت بتاخون سدي)، فإن سكان الغلاف، سيشعرون خلالها بحركة نشطة للقوات، وقد يسمع إطلاق نار وانفجارات، مشيراً إلى أن المناورة مخطط لها مسبقاً، وفي حال وجود حدث حقيقي، سيتم إرسال إشعار منفصل.