للأسبوع الـ22: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، وللأسبوع الـ22 ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته.



ووفق صحيفة (هآرتس) فقد انطلقت مساء اليوم، مظاهرة الاعلام السوداء في القدس المحتلة وتل أبيب وفي الكثير من الجسور والتقاطعات، نحو مقر إقامة نتنياهو، من الكنيست إلى شارع "بلفور".



ودعا منظمو الحراك الاحتجاجي نتنياهو الى الرحيل عن الحكم، مؤكدين أنه فقد أي صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التي يروجها وان الجمهور سئم الألاعيب والمناورات السياسية التي يمارسها.



يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل، تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزب الليكود إلى 27 مقعدا مقارنة بقرابة 40 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.