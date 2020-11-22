فيديو: طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال موقع البحرية التابع للمقاومة غربي مدينة خانيونس، وموقعاً آخر يتبع للمقاومة بين محافظتي خانيونس ورفح.





من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن طائرات حربية ومروحية تابعة للجيش، استهدفت بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحركة (حماس)، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع في وقت سابق.



رام الله - دنيا الوطندوت عدة انفجارات، فجر الأحد، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إثر غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.واستهدفت الطائرات المروحية، موقع البحرية التابعة للمقاومة غرب مدينة غزة، بثلاثة صواريخ على الأقل، كما قصفت مرصداً للمقاومة شرق المدينة.وأغارت الطائرات الحربية، بصاروخين على موقع بدر التابع للمقاومة، جنوب غرب مدينة غزة.