شؤون فلسطينية

نادي الأسير يوجه نداءً لـ "الصحة العالمية" لتفعيل قرارها الخاص بالأسرى الفلسطينيين

نادي الأسير يوجه نداءً لـ "الصحة العالمية" لتفعيل قرارها الخاص بالأسرى الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه نادي الأسير الفلسطيني، نداءً عاجلاً ومهماً إلى منظمة الصحة العالمية لتفعيل قرارها الخاص الذي اتخذ في اجتماعها 64 والذي انعقد في جنيف (خلال الفترة 16 – 24 أيار/ مايو 2011).

وفي القرار صوتت 65 دولة لصالح قرار يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالأوضاع الصحية المتدهورة للأسرى  المرضى في سجون الاحتلال، حيث جرى خلاله عرض الواقع الصحي الفلسطيني في ظل ممارسات الاحتلال اليومية، والذي تضمّن في إطاره دعوة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل لدى إسرائيل كقوة احتلال، لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال والحفاظ على حياتهم وإطلاق سراح المرضى منهم. 

وأكد نادي الأسير أن التصويت لصالح القرار المتعلق بأوضاع الأسرى الصحية أنذاك، يمثل "إدانة دولية للممارسات الصهيونية اللاإنسانية" بحق الشعب الفلسطيني عمومًا، والأسرى في سجون الاحتلال على وجه الخصوص، إلا أنها دعت إلى "تحركات عاجلة وتدخل فاعل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى". 

ووجه نادي الأسير نداءً عاجلا إلى تشكيل بعثة دولية من الأطباء المتخصصين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى المرضى خاصة وتقديم العلاج الفوري لهم. 

وأكدت أن المجتمع الدولي وتحديداً المؤسسات ذات العلاقة بقضية الأسرى تتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية عما وصلت إليه أوضاع الأسرى في ظل عدم اتخاذ أي خطوات عملية جادة لوقف تلك الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى وعدم التدخل لمنحهم أبسط حقوقهم الاعتقالية المنصوص عليها بموجب القوانين الدولية والإنسانية كافة. 

 وطالب نادي الأسير الفلسطيني ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للوقوف على حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ومعاينة أوضاع الأسرى المرضى منهم ودراسة ملفاتهم الطبية، من أجل إلزام إسرائيل بتقديم العلاج الطبي للأسرى المرضى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة والافراج الفوري عنهم.

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