شؤون فلسطينية

طوباس: الكشفت عن أهم قرارات لجنة الطوارئ العليا في المحافظة

طوباس: الكشفت عن أهم قرارات لجنة الطوارئ العليا في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، عن أهم قرارات لجنة الطوارئ العليا، التي عقدت يوم السبت في مقر قيادة المنطقة.

وفيما يلي القرارات التي نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك):

1. تنفيذ البرتوكول الصحي

2. تشديد إجراءات الرقابة في المؤسسسات الحكومية والمستشفى.

3. الإغلاق حسب ما يقتضيه الوضع حسب تقدير الموقف من وزارة الصحه وتفعيل لجان الرقابة.

4. إغلاق بنك القدس وروضة فلسطين/عقابا لمدة ٤٨ ساعة.

5. الإسراع في تجهيز مركز قشده.

وكانت المحافظة، أعلنت تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

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