طوباس: الكشفت عن أهم قرارات لجنة الطوارئ العليا في المحافظة









1. تنفيذ البرتوكول الصحي

2. تشديد إجراءات الرقابة في المؤسسسات الحكومية والمستشفى.

3. الإغلاق حسب ما يقتضيه الوضع حسب تقدير الموقف من وزارة الصحه وتفعيل لجان الرقابة.

4. إغلاق بنك القدس وروضة فلسطين/عقابا لمدة ٤٨ ساعة.

5. الإسراع في تجهيز مركز قشده. وفيما يلي القرارات التي نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك):





وكانت المحافظة، أعلنت تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

رام الله - دنيا الوطنكشفت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، عن أهم قرارات لجنة الطوارئ العليا، التي عقدت يوم السبت في مقر قيادة المنطقة.