بريطانيا: تسجيل انخفاض بسيط بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 19875 إصابة، و341 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وكانت الصحة البريطانية، سجلت يوم الجمعة، 20252، و511 وفاة.



وتحتل بريطانيا عالميا المركز السابع بإجمالي إصابات يقدر بحوالي 1.5 مليون شخص، ووفيات بلغت أكثر من 54 ألف حالة.











رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا يوم السبت، انخفاضاً بسيطاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).