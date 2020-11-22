دولي

تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت تركيا يوم السبت، أعلى حصيلة يومية بمعدل إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ اندلاع الوباء.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 5532، إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة 135 وفاة جديدة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 440805، والوفيات إلى 12219.

وفرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا جزئيا للتجول وحدت من ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.

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