دولي

تنطلق بنهاية يناير.. إيطاليا تعلن عن حملة تلقيح ضخمة ضد فيروس (كورونا)

تنطلق بنهاية يناير.. إيطاليا تعلن عن حملة تلقيح ضخمة ضد فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشار وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، يوم السبت إلى أنّ إيطاليا، تخطط لإطلاق حملة تلقيح ضخمة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضح في اجتماع للصيادلة، أن حملة التطعيم "ستبدأ في نهاية كانون الثاني/يناير، حين نأمل في الحصول على الجرعات الأولى". 

وأضاف: "ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

واعتبر سبيرانتزا أن "اللقاحات تمثل تقدمًا هائلاً في تاريخ البشرية"، مدافعاً عن استخدامها في بلد شهد بعض المعارضة الملحوظة له.

وسجّلت إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضرراً من جائحة (كورونا)، حوالى 1,3 مليون إصابة و50 ألف وفاة منذ تفشي فيروس (كورونا) المستجد في مطلع هذا العام.

وكان فريق الخبراء الذي شكل لتقديم المشورة للحكومة الإيطالية قد شدد على أن الإشراف الوطني والدولي على تطوير اللقاح "يمنحنا ضمانات" بشأن سلامتها.

لكن رغم ذلك، يفيد استطلاع للرأي أجرته شركة "ايبسوس" لمحطة (لا 7) التلفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 16% من الإيطاليين سيرفضون تلقي اللقاح المتاح العام المقبل وأن 42 بالمئة سينتظرون لمعرفة ما إذا كان فعالاً.

وأكد ثلث من شملهم الاستطلاع فقط أنهم سيحصلون بالتأكيد على اللقاح بمجرد توافره.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بايونتيك" عن التوصل للقاح قالت إنه فعال بنسبة 95 %.

وتقدمت الشركة هذا الأسبوع بطلب للحصول على ترخيص بشكل عاجل في الولايات المتحدة ويبدو أن العديد من الشركات الأخرى ستتبع ذلك في الوقت المناسب، ومن المحتمل أن تطرح اللقاحات الأولى قبل نهاية هذا العام.

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