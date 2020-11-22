السعودية: نؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل ولكن الدولة الفلسطينية أولاً

الرئيس عباس والملك سلمان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إن بلاده على ثقة بأن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن "ستواصل اتباع سياسات تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي"، وأن "أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى".



وأضاف في تصريحات لوكالة (رويترز) للأنباء: أنه "لا يرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق) السعودية.



وأكد بن فرحان، أن السعودية تؤيد التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل، "لكن ينبغي أولًا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".



وكانت الإمارات والبحرين والسودان أعلنت التوصل إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.



وبشأن الخطط الأميركية الخاصة بتصنيف الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية، اعتبر الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة افتراضية مع رويترز، على هامش اجتماعات قادة دول مجموعة العشرين، أن ذلك سيكون "ملائمًا تمامًا".