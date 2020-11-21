سلفيت: قرارٌ بتعليق الدوام ببعض المدارس والشعب الصفية بالمحافظة

قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تعليق الدوام في مدرسة الأوائل الخاصة في بلدة "بديا" لمدة 24 ساعة لفحص الكادر وتحديد المخالطين والتعقيم.





جاء ذلك بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في المحافظة، وفق تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).



كما قرر المحافظ تعليق الدوام لمدة 24 ساعة في الشعب التالية لتعقيم الصفوف وفحص الطلبة وتحديد المخالطين، وهي :

- السابع (ج) في مدرسة ذكور سلفيت الاساسية العليا.

- الرابع (ب) في مدرسة ذكور سلفيت الاساسية.

- الاول (ب) في مدرسة بنات سلفيت الأساسية.

رام الله - دنيا الوطن