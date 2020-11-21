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بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)

بطاقة 1300 عينة يومياً.. الأردن يتسلم جهازا للكشف عن فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة الأردنية جهاز (بي سي آر) محوسبا للكشف عن فيروس (كورونا)، وإظهار النتائج بقدرة استيعابية تصل إلى 1300 عينة يوميا.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات خلال تفقده الكوادر العاملة في وحدات (بي سي آر) بالمختبرات المركزية، إن "الجهاز المتطور سيعزز قدرات الوزارة على استيعاب أعداد كبيرة من الفحوص المخبرية، وسيخفف العبء نتيجة ازدياد الفحوص في الوقت المناسب".

وأشار، إلى أن "الوزارة تسلمت الجهاز بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

ويعد الجهاز (cobas 6800) المصنع في شركة سويسرية الأول من نوعه في المملكة، حيث يظهر نتائج العينات خلال 24 ساعة، ما يخفف الجهد عن الكوادر وحمايتهم ضمن خطوات فحص أوتوماتيكية مربوطة مع النظام المعمول به حاليا في المختبرات المركزية المؤتمتة.

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