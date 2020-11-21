شؤون فلسطينية

شاهد: معروف ينفي عقد أي اجتماعات بشأن إغلاق القطاع ويتوعد مطلقي الإشاعات

شاهد: معروف ينفي عقد أي اجتماعات بشأن إغلاق القطاع ويتوعد مطلقي الإشاعات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توعد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، بمحاسبة من يتدول الإشاعات بشأن الأنباء عن إغلاق القطاع، بسبب الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم، أنباءً عن عقد المسؤولين في القطاع، اجتماعاً، سيعلنون بعده عن إغلاق شامل بمدة 48 ساعة.

هذه الأنباء نفاها معروف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك)، مؤكداً أنه لم يكن هناك اجتماع من الأصل، وأنها غير صحيحة بتاتاً.

وأرفق معروف منشوره بصور لمنشورات كتبها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها ستكون على طاولة النائب العام غداً الأحد.

وقال: هذه نماذج تم رصدها من عدم المسؤولية واختلاق أكاذيب، وللأسف يتداولها البعض فتُحدث ارتباكاً وبلبلة بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

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