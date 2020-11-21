شاهد: تضرر مصنع في عسقلان بصاروخ أطلق من غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صوراً لأضرار أصابت أحد المصانع في عسقلان، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.ودوت صفارات الإنذار، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، في مدينة عسقلان، نتيجة صاروخ أطلق من قطاع غزة.وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الصاروخ سقط في مخازن أحد المصانع جنوب عسقلان، وتسبب بأضرار في المكان.وفي السياق، نفى الجيش الإسرائيلي، الأنباء التي تحدثت عن قصف أهداف في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.