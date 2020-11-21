الجزائر تواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات في البلاد، تسجيل 1019 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، في الوقت الذي تماثل فيه 602 مريضا للشفاء، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بمرض (كوفيد-19) في الجزائر 73774، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 48183 حالة.



كما ذكرت السلطات الصحية، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 2258 حالة، وأن 52 مريضا يعالجون حاليا في وحدات العناية المركزة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت الجزائر اليوم السبت، تسجيل أرقام عالية في معدل إصابات فيروس (كورونا) اليومية، بفيروس (كورونا).