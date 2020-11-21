فرنسا تسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 17881 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 22882 حالة الجمعة.



كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 276 حالة وفاة بالفيروس في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 386 يوم الجمعة.













رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم السبت، انحفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.