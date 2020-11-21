القيادة الأمريكية الوسطى تُعلن إرسال قاذفة من طراز (بي- 52) للشرق الأوسط











رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم السبت، عن إرسال قاذفة من طراز (بي- 52) إلى الشرق الأوسط.وقالت وفق تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية: إن القاذفة ستكون في مهمة طويلة.وأضافت القيادة الأمريكية الوسطى: أنها لا تسعى لأي صراع، لكنها ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ في العالم.