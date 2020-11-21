دولي

القيادة الأمريكية الوسطى تُعلن إرسال قاذفة من طراز (بي- 52) للشرق الأوسط

القيادة الأمريكية الوسطى تُعلن إرسال قاذفة من طراز (بي- 52) للشرق الأوسط
قاذفات بي 52 - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم السبت، عن إرسال قاذفة من طراز (بي- 52) إلى الشرق الأوسط.

وقالت وفق تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية: إن القاذفة ستكون في مهمة طويلة.

وأضافت القيادة الأمريكية الوسطى: أنها لا تسعى لأي صراع، لكنها ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ في العالم.



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