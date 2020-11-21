سلفيت: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة في سلفيت بواقع سبع إصابات، و"الزاوية" بواقع ثلاث إصابات، و"قيرة" إصابتين، واثنتين في كل من "فرخة" و"رافات".





كما تم تسجيل إصابة في "قراوة بني حسان"، وزيتا جماعين، ومسحة، ومردة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة سلفيت، مساء اليوم السبت، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.