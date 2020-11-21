جيش الاحتلال ينفي تنفيذ هجمات في قطاع غزة

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تنفيذ هجمات في قطاع غزة.

وقال وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الأنباء من القطاع عن تنفيذ هجوم، غير صحيحة.



وكانت مصادر محلية، أفادت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، بأن مدفعية الاحتلال، قصفت مرصداً للمقاومة شرقي بيت حانون شمال القطاع.



يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو عسقلان، حيث سقط في منطقة مفتوحة.



رام الله - دنيا الوطن