غزة: ديوان الموظفين العام يعلن النتائج النهائية لمجموعة من الوظائف الصحية والإعلامية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ديوان الموظفين العام، بغزة، عن النتائج النهائية لمجموعة من الوظائف الصحية والإعلامية، وفق الإعلانات الخارجية، رقم 1 و2 /2020 والإعلان الخارجي رقم 9/2020.



وكشف ديوان الموظفين عن النتائج النهائية لوظائف طبيب بشري عام، وصيدلي، وممرض عملي دبلوم، وفني عمليات، وممارس تخدير، وأخصائي أشعة، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي بصريات، وأخصائي تحاليل طبية، وسكرتارية طبية، إلى جانب ثلاثة وظائف إعلامية، هي: مصور ومحرر لغة انجليزية، وفني صوت .



وقال يوسف الكيالي، رئيس الديوان: إن الإعلان عن نتائج الوظائف الصحية، يأتي في إطار تعزيز قدرات وزارة الصحة الفلسطينية، تجاه مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.



وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لكافة الناجحين في إطار الانضمام للوظيفة الحكومية، عبر وزارة الصحة، ومختلف المؤسسات العاملة.



جدير بالذكر، أن ديوان الموظفين، أعلن مؤخراً عن مجموعة من الوظائف الجديدة، ضمن الإعلانات الخارجية للعام الجاري.