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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الوضع الصحي داخل السجون هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال

نادي الأسير: الوضع الصحي داخل السجون هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني: إن الوضع الصحي داخل السجون الإسرائيلية، هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال، لافتاً إلى أن ما تسمى "إدارة مصلحة السجون" تتفنن بسن قوانين وأساليب إجرامية لقتل الأسرى داخل زنازينهم.

وأشار النادي، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى عدم وجود طبيب أخصائي في السجن، والموجود فقط هو طبيب عام لا يعطي أي علاج سوى المسكنات، وأحياناً يعطي ذوي الحالات المرضية الحرجة، أقراصاً منومة؛ ليبقوا نائمين، ولا يزعجونه بآلامهم.

وأوضح نادي الأسير، أن عملية الفحص الطبي داخل السجن تجري من خلف شبك حديدي، يفصل بين الأسير المريض والطبيب، ولا تمكن الطبيب من تشخيص الحالة كما ينبغي.

وأكد بأن عيادة السجن صورية، وجدت فقط لإشهاد المؤسسات الحقوقية والدولية، وخاصة الصليب الأحمر على وجودها لا أكثر، فالعيادة موجودة والطبيب موجود والعلاج والاختصاص مفقود والدواء المطلوب للعلاج محتجز حتى إشعار آخر، أما الأدوية التي يحتاجها الأسرى، وغير متوفرة في السجن، لا يُسمح بإدخالها.

وتحتجز مصلحة السجون الأدوية اللازمة للمرضى، كإجراء عقابي للأسرى، ورداً على احتجاجاتهم بتحسين الوضع الصحي.

ويشكو الأسرى المرضى والمصابون من تأثير أجهزة التشويش، التي وضعها الاحتلال في السجن على الوضع الصحي للأسرى.

وأفاد النادي، بأن تشغيل تلك الأجهزة، يتم بوتيرة عالية جداً، تؤثر على كافة الأسرى، وتؤدي إلى إصابتهم بصداع ودوار شديدين، وتعرض بعض الأسرى لحالات إغماء من شدة الصداع من تأثير تلك الأجهزة، كما أن هذه الأجهزة، تسبب أمراضاً سرطانية في (سجن النقب).

وأوضح الأسرى، أن انتشار الغبار والبرد في ساعات الليل، تزيد من تفاقم وسوء الأوضاع الصحية للأسرى، لا سيما الذين يعانون من إصابات برصاص وشظايا في الأطراف، والذين يحتاجون لتدفئة أماكن الإصابة، واستخدام كمادات ساخنة باستمرار.

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