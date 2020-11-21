مجدلاني: وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات غير قانوني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها "منتجات إسرائيلية"، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، وغير قانوني، ودليل على استمرار العدوان على قضيتنا الوطنية.
وقال مجدلاني خلال اجتماع لكادر الجبهة في رام الله، اليوم، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة، حكم طالب: "إن المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، وإن استمرار الاحتلال بالبناء الاستيطاني، جريمة يُعاقب عليها القانون.
وأوضح، أن أكثر من حوالي 40% من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، تحت سيطرة المستوطنين، مشيراً إلى أنه "استناداً لقرار مجلس الأمن (2334)، فإن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، وينتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".
ورحب مجدلاني بانعقاد اجتماع الرباعية الدولية، بمبادرة من روسيا الاتحادية، والذي قال: ""نأمل بعودة مفاوضات الحل النهائي بين السلطة وإسرائيل"، مشدداً على أن أي عودة لا تتم إلا ضمن قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن العودة للمفاوضات، تتم بإطار مؤتمر دولي للسلام، وتحت مظلة الأمم المتحدة.
هذا وناقش الاجتماع، الأوضاع التنظيمة وآخر المستجدات السياسية، والتحضير لعقد الكونفراس العام للجبهة.
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها "منتجات إسرائيلية"، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، وغير قانوني، ودليل على استمرار العدوان على قضيتنا الوطنية.
وقال مجدلاني خلال اجتماع لكادر الجبهة في رام الله، اليوم، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة، حكم طالب: "إن المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، وإن استمرار الاحتلال بالبناء الاستيطاني، جريمة يُعاقب عليها القانون.
وأوضح، أن أكثر من حوالي 40% من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، تحت سيطرة المستوطنين، مشيراً إلى أنه "استناداً لقرار مجلس الأمن (2334)، فإن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، وينتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".
ورحب مجدلاني بانعقاد اجتماع الرباعية الدولية، بمبادرة من روسيا الاتحادية، والذي قال: ""نأمل بعودة مفاوضات الحل النهائي بين السلطة وإسرائيل"، مشدداً على أن أي عودة لا تتم إلا ضمن قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن العودة للمفاوضات، تتم بإطار مؤتمر دولي للسلام، وتحت مظلة الأمم المتحدة.
هذا وناقش الاجتماع، الأوضاع التنظيمة وآخر المستجدات السياسية، والتحضير لعقد الكونفراس العام للجبهة.
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