مجدلاني: وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات غير قانوني



ورحب مجدلاني بانعقاد اجتماع الرباعية الدولية، بمبادرة من روسيا الاتحادية، والذي قال: ""نأمل بعودة مفاوضات الحل النهائي بين السلطة وإسرائيل"، مشدداً على أن أي عودة لا تتم إلا ضمن قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن العودة للمفاوضات، تتم بإطار مؤتمر دولي للسلام، وتحت مظلة الأمم المتحدة.



هذا وناقش الاجتماع، الأوضاع التنظيمة وآخر المستجدات السياسية، والتحضير لعقد الكونفراس العام للجبهة.











وأوضح، أن أكثر من حوالي 40% من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، تحت سيطرة المستوطنين، مشيراً إلى أنه "استناداً لقرار مجلس الأمن (2334)، فإن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، وينتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".