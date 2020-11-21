السعودية: لا نرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة بالولايات المتحدة





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيتسلم رئاسة الولايات المتحدة، في 20 من كانون الثاني/يناير المقبل، خلفاً للرئيس الحالي، دونالد ترامب.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الرياض واثقة في أن الإدارة الأميركية الجديدة، ستواصل نفس السياسات التي تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: "لا نرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة".