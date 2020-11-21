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دولي

لمدة ثلاثة أيام.. جيش الاحتلال يبدأ مناورة "كبيرة" بمستوطنات غلاف غزة غداً

لمدة ثلاثة أيام.. جيش الاحتلال يبدأ مناورة "كبيرة" بمستوطنات غلاف غزة غداً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن قوات الجيش، ستبدأ مناورة كبيرة في الجنوب ومستوطنات غلاف غزة، لمدة ثلاثة أيام. 

ووفق موقع (حدشوت بتاخون سدي)، فإن قوات الجيش، ستبدأ غداً الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل، مناورة أمنية كبيرة في الجنوب، ومستوطنات غلاف غزة، بشكل رئيسي.

وأضاف الموقع: أن سكان الغلاف، سيشعر خلالها بحركة نشطة للقوات، وقد يسمع إطلاق نار وانفجارات، مشيراً إلى أن المناورة مخطط لها مسبقاً، في حال وجود حدث حقيقي، سيتم إرسال إشعار منفصل.

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