"الخارجية": تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





وبذلك، يستقر عدد حالات الوفاة بالفيروس، في صفوف الجاليات، عند 304 حالات وفاة، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت الوزارة في بيانها، مساء اليوم السبت، أن عدد الإصابات، ارتفع إلى 7110 إصابات في صفوف جالياتنا بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع العدد إلى ثلاث إصابات.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة، كما بقي عدد الإصابات 4436 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه لم تسجل أية حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية.