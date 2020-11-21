صحيفة: إسرائيل ستزود السلطة الفلسطينية بنسبة معينة من لقاحات (كورونا)



وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن التفاهمات تقضي بشراء عشرة ملايين جرعة من لقاحها الخاص بفيروس (كورونا) للجمهور الإسرائيلي.



وتابع نتنياهو: "سنواصل العمل كي نضمن بأننا سنحصل على أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين من أكبر عدد ممكن من المصادر، وفي أسرع وقت ممكن".



وأعلن نتنياهو قبل أسبوع، أنه اتفق مع شركة (فايزر) الأمريكية، لشراء ثمانية ملايين جرعة من لقاحها.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، ستزود السلطة الفلسطينية، بنسبة معينة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) التي ستقوم بالتعاقد على شرائها من شركات أجنبية.ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في وزارة الصحة الفلسطينية، قولها: إن هذه الأمصال، ستحول الى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).كما نقلت (يسرائيل هيوم) عن مسؤول كبير في السلطة قوله: إن طواقم عمل إسرائيلية وفلسطينية، اجتمعت وتوصلت إلى هذه التفاهمات، فيما أوضحت جهات فلسطينية مع ذلك، أن السلطة ستعاني نقصاً في جرعات التطعيم ضد (كورونا).وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الجمعة: إن حكومته توصلت إلى تفاهمات مع شركة الأدوية البريطانية (أسترازينيكا).